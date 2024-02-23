مسلسلات رمضان 2024| إسلام حافظ يشارك في بدون سابق إنذار

يُشارك الفنان إسلام حافظ في بطولة مسلسل "بدون سابق إنذار" والذي تم طرح البرومو التشويقي له منذ أيام ومن المُقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن دراما مكونة من 15 حلقة وذلك في عمل درامي اجتماعي تشويقي بتشارك فيه البطولة مع آسر ياسين وعائشة بن احمد واحمد خالد صالح في عمل من تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد مشيش.

إسلام حافظ

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" في إطار إجتماعي تشويقي من خلال رحلة مرض ومعاناة أب وأم مع طفلهما الصغير وقد ظهر ذلك في برومو العمل الذي تم طرحه، ويقدم أحمد خالد صالح دور شقيق آسر ياسين.

جدير بالذكر أن آسر ياسين شارك مؤخرا بفيلم "شماريخ" وينتظر عرض مسلسل "موعد مع الماضي" بينما شارك احمد خالد صالح مؤخرا بفيلم "وش في وش" و "تحت الوصاية" في رمضان الماضي وشارك إسلام حافظ في رمضان الماضي بمسلسلي "سره الباتع" و "سوق الكانتو" إلى جانب مُشاركته ببطولة مسلسل "حدث بالفعل" مؤخرا.

إسلام حافظ

وكان كشف الفنان إسلام حافظ فى لقاء مع موقع صدي البلد، أن فيلم عيسى من الأفلام المهمة جدا وأنه يجسد دور مميز و مختلف عما قدمه سابقآ، معربا عن سعادته بالمشاركة في الفيلم مع الفنان خالد الصاوي، قائلا: “أستاذ خالد الصاوي أستاذي والعمل معه ممتع جدا”.

وعن شائعة وفاته التي ترددت قبل عدة أشهر، قال إسلام حافظ: "أنا ما رضيتش اتكلم عنها في وقتها لأنه كان موضوع غريب جدا”، وتابع أنه لم يبعد عن التأليف ولدية العديد من الأعمال.

كما كشف إسلام حافظ، أنه يستكمل تصوير دوره في مسلسل بدون سابق انذار والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق انذار

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، إسلام حافظ، وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024

فيلم عيسى

وتدور احداث فيلم عيسي في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض و التشويق ، أحداثة تحمل في نهايتها عدد من الصدمات و المفاجأت.

فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، احمد سلامه ، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.