متحدث الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة

كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع في غاية الأهمية لصالح الاقتصاد المصري.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار.

وأوضح السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك مبلغًا كبيرًا مقدرًا بـ 35 مليار دولار سيتم استلامه من قبل مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحصول على نسبة 35% من الأرباح المستقبلية للمشروع.