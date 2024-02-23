سيراميكا كليوباترا يهزم بلدية المحلة بخماسية في الدوري

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، الفوز، على مضيفه، بلدية المحلة بـ5 أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف سيراميكا كلا من محمد إبراهيم، من ركلة جزاء، وصديق أويجولا وأحمد بلحاج ورجب نبيل ومروان عثمان في الدقائق 18 و34 و61 و72 و96.

بينما سجل هدفي البلدية حسام أشرف في الدقيقتين 10 و70.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الـ 12.