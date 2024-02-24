تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد مواجهة الزمالك والأهلي في قمة الدور الأول من الدوري المصري الذي أعلنتة رابطة الأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:" رابطة الأندية تعلن موعد مواجهة الزمالك والأهلي في قمة الدور الأول من الدوري يوم 15 أبريل علي استاد القاهرة في السابعة مساءً".

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، مطار كوماسي منذ قليل في طريق عودتها إلى مصر، بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ولعب الأهلي أمام ميدياما في غانا اليوم، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.