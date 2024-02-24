أحمد عبد الله: صفقة "رأس الحكمة" قوة دفع لـ الاستثمار المباشر يمصر

قال أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري، وغرفة العقار المصري، إن توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة، بمثابة نجاح كبير، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في القيادة السياسية و في مصر.



وقال خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه الصفقة تؤكد على إرادة سياسية قوية بين مصر والإمارات ، وستكون امتداد لصفقات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وهي خطوة من خطوات عديدة سترفع من قوة الاقتصاد المصري، وستساهم في توفير العملة الاجنبية ورفع قيمة وتصنيف الاقتصاد المصري عالميا ، وهي بمثابة قوة دفع للاستثمار المباشر في مصر.



وعلى جانب آخر أوضح أن مصر أصبحت بالفعل مركز إقليمي للشركات العقارية، في ظل انخفاض تكلفة التشغيل، وهناك إقبال كبير على الوحدات الإدارية، حيث يرتفع الطلبي عليها "بشكل مش طبيعي"، ومعظم الشركات الأجنبية، تحاول الاستثمار في وحدات إدارية بهدف الحفاظ على قيمة العملة.