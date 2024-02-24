عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبد الله: صفقة "رأس الحكمة" قوة دفع لـ الاستثمار المباشر يمصر

أحمد عبدالله عضو
أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري

قال أحمد عبدالله عضو  شعبة الاستثمار العقاري، وغرفة العقار المصري، إن  توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة، بمثابة نجاح كبير، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في القيادة السياسية و في مصر.


وقال خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه الصفقة تؤكد على إرادة سياسية قوية بين مصر والإمارات ، وستكون امتداد لصفقات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وهي خطوة من خطوات عديدة سترفع من قوة الاقتصاد المصري، وستساهم في توفير العملة الاجنبية ورفع قيمة وتصنيف الاقتصاد المصري عالميا ، وهي بمثابة قوة دفع للاستثمار المباشر في مصر.


وعلى جانب آخر أوضح أن مصر أصبحت بالفعل مركز إقليمي للشركات العقارية، في ظل انخفاض تكلفة التشغيل، وهناك إقبال كبير على الوحدات الإدارية، حيث يرتفع الطلبي عليها "بشكل مش طبيعي"، ومعظم الشركات الأجنبية، تحاول الاستثمار في وحدات إدارية بهدف الحفاظ على قيمة العملة.

استثمار العقاري الاسكان والمرافق الاستثمار العقارى أكبر صفقة استثمار المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة ثقة المستثمر الاجنبي توفير العملة الأجنبية توفير العملة عضو شعبة الاستثمار العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

موضوعات متعلقة

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

ترشيحاتنا

أمريكا: خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية غير قانونية

بعد صورها برفقة رجل آخر.. انفصال إيلي جولدينج وكاسبار رسميًا

نورهان: ضد فكرة تقمص الأطفال شخصيات من ونيس.. فيديو

يوسف زيدان:إسرائيل كانت تعرضت في بيانات رسمية على مقالات الدكتور مصطفى محمود

محمد صبحي: شخصيات ونيس انتهت وأصبحنا نعيش وسط أجيال مُرعبة.. فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا بتغير .. هشام غالب يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

استعدي لرمضان.. طريقة تخزين صلصة الكفتة في الفريزر

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ