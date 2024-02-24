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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هالة صدقي تشكر الكاثوليكي للسينما على تكريمها وتكشف سبب عدم حضورها

هالة صدقى
هالة صدقى

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة هالة صدقي، ومنحها جائزة "الريادة الفنية" وغابت الفنانة هالة صدقي عن الحفل بسبب ظروف صحية

نشرت الفنانه هالة صدقي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت هالة صدقى عبر حسابها كاتبه: "شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي وجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئه لم أتمكن، حقيقي انتوا سبب فرحتي


يذكر أن توافد عدد كبير النجوم على حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال والذي يقام اليوم.

ومن أبرز الحاضرين، الكاتب عبد الرحيم كمال، حورية فرغلي، وعماد رشاد ، طة الدسوقي ، الموسيقار نادر عباسي ، المطربة الشابة ياسمين علي

عقد الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان مقابلة مع المطربة  ياسمين علي، وتم الاتفاق أن تقوم بإهداء مجموعة متميّزة من الأغنيات، وأغنية خاصة من أجل فلسطين لمُكرمي وجمهور المهرجان خلال حفل الافتتاح الذي سيقام الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، بحضور المونسنيور نقولا هنري تيفاني سفير الفاتيكان بالقاهرة.

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IMG_20240224_012639
هالة صدقي المركز الكاثوليكى

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