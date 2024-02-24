عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024| طرح البوستر الرسمي لمسلسل نظرة حب

صدى البلد

طرحت قناة روتانا خليجية البوستر الرسمي لمسلسل “نظرة حب” بطولة باسل خياط وكارمن بصيبص،  ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على وإنتاج شركة إيبلا الدولية وبطولة كلا من باسل الخياط، كارمن بصيبص، سارة بركة.

وعلى صعيد أخر ، نشر الفنان أحمد حاتم صورة تجمعه مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص من كواليس الفيلم الرومانسي الذي يجمعهما معاً حدوتة الأيام الباقية وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق أحمد حاتم على الصورة، قائلا : "فيلم صعب ودور صعب ولبس مكرمش".

الفيلم بدأ تصويره مؤخراً وهو من إخراج ماندو العدل وتأليف محمد صادق وإنتاج أحمد السبكي.

كان حاتم قدر نشر مؤخراً البوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بين مصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري. 

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم فيريال يوسف، مراد مكرم ودياموند بوعبود.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم يحيى من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.

مسلسل نظرة حب الفنان باسل خياط الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص دراما رمضان 2024 رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

موضوعات متعلقة

محمد صبحي: الفنان لازم يكون مهموم بوطنه دائما

الرقابة اعترضت.. أحمد حاتم يكشف سبب تأجيل طرح فيلم "الملحد"

أنا بتغير .. هشام جمال يوجه رسالة إلى ليلى أحمد زاهر

"كنا فى مكان" لكارمن سليمان تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة

من أهم الأدوار .. أحمد حاتم يتحدث عن كواليس مسلسل "ليه لأ"

ثلاث أغان جديدة .. مروان خوري يكشف عن أعماله القادمة مع إليسا

"فنان واعي".. بدرية طلبة تتحدث عن كواليس العمل مع الراحل سمير غانم

ميكونش ضد رغبته | غادة عادل : موافقة أتجوز تاني بشرط

ترشيحاتنا

رمضان 2024| طرح البوستر الرسمي لمسلسل نظرة حب

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

روسيا تفرض قيودا جديدة على الاتحاد الأوروبي

سيتى ستارز وداندى مول.. أماكن مميزة لاستخرج الفيش والتشبيه

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

عرض جديد من الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف تطورات أزمة كهربا مع الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

بتر قدم فنان شهير.. مركز عالمى يقدم طرق الوقاية من السكر

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ