رمضان 2024| طرح البوستر الرسمي لمسلسل نظرة حب

طرحت قناة روتانا خليجية البوستر الرسمي لمسلسل “نظرة حب” بطولة باسل خياط وكارمن بصيبص، ومن المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على وإنتاج شركة إيبلا الدولية وبطولة كلا من باسل الخياط، كارمن بصيبص، سارة بركة.

وعلى صعيد أخر ، نشر الفنان أحمد حاتم صورة تجمعه مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص من كواليس الفيلم الرومانسي الذي يجمعهما معاً حدوتة الأيام الباقية وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلق أحمد حاتم على الصورة، قائلا : "فيلم صعب ودور صعب ولبس مكرمش".

الفيلم بدأ تصويره مؤخراً وهو من إخراج ماندو العدل وتأليف محمد صادق وإنتاج أحمد السبكي.

كان حاتم قدر نشر مؤخراً البوستر التشويقي لأحدث بطولاته في فيلم الإثارة والأكشن حسن المصري المقرر طرحه قريباً في دور العرض السينمائية، من إخراج سمير حبشي وإنتاج مشترك بين مصر العالمية، سينرجي ونيوسنشري.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي؛ من بينهم فيريال يوسف، مراد مكرم ودياموند بوعبود.

ومن أعمال حاتم المنتظر عرضها فيلم يحيى من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والفيلم الحربي السرب للمخرج أحمد نادر جلال، الذي يؤدي فيه حاتم دور طيّار مقاتل بالقوات الجوية المصرية. وفيلم عاشق للمخرج عمرو صلاح وتشاركه بطولته أسماء أبو اليزيد.