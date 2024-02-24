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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 7 صواريخ كروز للحوثيين

أرشيفية
أرشيفية

قال الجيش الأمريكي، الجمعة، إنه دمر سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت ميليشيا الحوثي اليمنية تستعد لإطلاقها على أهداف في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن جماعة الحوثيين هاجموا ناقلة نفط مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا.

وقالت القيادة المركزية إن استهداف الحوثي للسفينة البريطانية قد يؤدي لكارثة بيئية لحملها نفطا وأسمدة.

وأمس، نقلت شبكة تلفزيون "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الحوثيين يواصلون تعزيز مخزونهم من السلاح داخل اليمن رغم الغارات الأميركية.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) سابرينا سينج: "نعلم أن الحوثيين لديهم ترسانة أسلحة ضخمة، لديهم قدرات كبيرة وأسلحة متقدمة يحصلون عليها من إيران".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة توجه ضربات إلى مخازن الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون في اليمن، فإن "سي.إن.إن" نقلت عن مسؤولين أن الولايات المتحدة ليس لديها ما يسمح لها بتقييم ما نجحت في تدميره بالفعل من عتاد للحوثيين، وأنهم يرون أن استخدام القوة وحدها مع الحوثيين غير فعال.

وأضاف على منصة إكس أن استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا في "العدوان على اليمن" سيواجه بتصعيد متزايد، وشدد على أن تصعيد العمليات العسكرية اليمنية مستمر ما دام "العدوان والحصار مستمران على غزة".

الجيش الأمريكي الحوثي البحر الأحمر جماعة الحوثيين

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