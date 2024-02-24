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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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ظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان قصير ونسقت معه بالطو نفس الطول باللون الأسود ذات التطريزات البسيطة للغاية.

وانتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

 

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش
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