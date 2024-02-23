نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان
تصدر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلد، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان وفاته.
شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة وغريبة| شاهد
حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.
فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي
حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.
في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة
يصادف اليوم 23 فبراير عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة، التي أتمت عامها الـ 45، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها الأربعين عاما.
لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟
تصدر هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلد، مؤشرات البحث بعد وفاته أمس، بعد صراع مع مرض السرطان.