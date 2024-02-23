رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

تصدر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلد، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان وفاته.

قد فارق أمس الدكتور هاني الناظر الحياة بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى الرغم من ذلك كان يحرص الناظر على توعية متابعيه دائما بأهم وأبرز المخاوف من مرض السرطان.

نرصد لكم فيما يلي أبرز منشورات الدكتور هاني الناظر حول مرض السرطان:

-في أستفسارات عديدة وصلتني عن ما يطلق عليه الايس كريم بالنيتروجين والمنتشر في بعض المحال في مصر وحول العالم والسؤال دائماً هل هو خطر علي الصحة ويسبب السرطان ؟ والإجابة بوضوح وبعد العودة للمراجع العلمية واراءً الأساتذة المتخصصين ليس خطرا علي الصحة ولا يسبب السرطان طبعا ... والحقيقة ان فكرة تحضير هذا النوع من الايس كريم تعتمد علي تحضير خليط من مكونات مختلفه من اللبن والفانيليا واي مكونات اخري ثم تعريضه للنيتروجين السائل ( درجه غليانه - ١٩٦) والذي يقوم فورا بتجميد الخليط في ثواني ويتبخر مباشرة مع تعرضه بالطبع لهواء الغرفة العادية ونشاهد تلك الأبخرة التي تحيط بالأيس كريم وبالتالي لا يوجد اي سبب للخوف من هذا النوع من الايس كريم وليس هناك خطورة من أكله .. اطمانوا وطمانوا أصدقائكم



-طبقا لاحدث الدراسات فان اهم الطرق والوسائل التي يمكن اتباعها للتقليل من خطر التعرض للاصابة بالأشكال المختلفة من مرض السرطان هي ١- عدم التعرض المستمر لاشعة الشمس فترات طويلة خاصة وقت الظهيرة (سرطان الجلد )٢- البعد عن التدخين بكل صوره (سرطان الرئة)٣- البعد عن تناول الكحوليات (الخمور ) (سرطان الكبد )٤-عدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والأغذية الغنية بالدهون (سرطان الجهاز الهضمي والأمعاء )٥-عدم استخدام كريمات فرد الشعر بجميع انواعها الكراتين والبروتين والكولاچين وغيرها (سرطان الرئة )٦- الحرص علي تناول الفاكهة والخضروات الطازجة والاكثار من شرب المياه ٧- الحرص علي ممارسة الرياضة بشكل منتظم والحفاظ علي الوزن المثالي والبعد عن السمنة



-في بوست بدأ ينتشر بشكل كبير علي صفحات الفيس بوك الايام القليلة الماضية بيحذر من اكل الشوكولاتة النوتيللا وانها بتسبب امراض خطيرة مختلفة وكالعادة طبعا منها السرطان .. الحقيقة هذا استمرار للمنشورات المضللة والتي تثير الخوف والقلق ولاتهدف الا لجمع مشاركات علي صفحات معينة وتبث عادة سموم وإشاعات .. وبعد الرجوع للخبراء والمتخصصين والمراجع العلمية تبين انه كلام غير حقيقي فلا تصدقوا هذا البوست واطمانوا فكل ما جاء به غير صحيح ولا يستند علي حقائق علمية ولا تعيدوا نشره وحذروا أصدقائكم م… See more



-شركة باير للادوية عن علاج جديد يمثل ثورة حقيقية في علاج السرطان بأشكاله المختلفة للكبار والصغار والدواء اسمهVitrakvi (Larotrectinib) في صورة كبسولات للكبار وشراب للاطفال وقد اجازت منظمة الغذاء والدواء الامريكية FDA الدواء منذ ساعات الا ان المشكلة الحقيقية في سعره حيث يبلغ ثمن علبة الكبسولات التي تكفي شهر ٣٢,٨٠٠ الف دولار بإجمالي ٣٩٣,٦٠٠ الف دولار في العام



-معلومات تهم حضراتكم .. ١-مزيلات العرق بأنواعها لاتسبب الاصابة بسرطان الثدي او الجلد 2- صبغات الشعر لا تسبب الاصابة بالسرطان ٣- الليزر لا يسبب الاصابة بسرطان الجلد ٤- مستحضرات التجميل والماكياچ لا تسبب الاصابة بالسرطان .. لا تصدقوا اشاعات وفتاوي شبكات التواصل الاجتماعي

