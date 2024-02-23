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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين عبد العزيز تبهر المتابعين بأحدث إطلالة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.

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تألقت ياسمين عبد العزيز في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت ب بلوزة باللون الأسود وذا أكمام طويلة ولا تحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لافتت ياسمين عبد العزيز الأنظار بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها علي السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها البني الانسيابي، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين عبد العزيز
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