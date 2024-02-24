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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريستوفر نولان يحصل على جائزة سيزار الفخرية

كريستوفر نولان
كريستوفر نولان

حصل المخرج كريستوفر نولان، على جائزة سيزار الفخرية الفرنسية ليلة أمس الجمعة 23 فبراير، وذلك عن مسيرته المهنية.

جائزة سيزار التي تمنحها سنويا أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية منذ عام 1976، هي المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار بالولايات المتحدة.

كريستوفر نولان يحصل على جائزة سيزار الفخرية 

أحدث أعمال كريستوفر نولان 

في 21 يوليو 2023، عُرض فيلم المخرج كريستوفر نولان Oppenheimer يوم  المقبل، الذي يوثق قصة حياة مخترع القنبلة الذرية جي روبرت أوبنهايمر.

وطرحت شركة يونيفرسال أول تريلر دعائي لفيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer، في ديسمبر الماضي.

وكعادته يبدع المخرج كريستوفر نولان في تقديم أحداث أفلامه، ولكن هذه المرة قرر تفجير قنبلة نووية تظهر وكأنها حقيقية ضمن أحداث Oppenheimer. 

 

فيلم Oppenheimer لـ كريستوفر نولان

تدور أحداث فيلم Oppenheimer حول مشروع حكومي أمريكي تمحور حول إنشاء أسلحة نووية وهو "مشروع مانهاتن" في الفترة من 1942 و1946،وكان أوبنهايمر مسئول عن تجميع القنبلة النووية. 

 

يتعاون كريستوفر نولان في فيلم Oppenheimer مع صديقة كيليان مورفي الذي ظهر في العديد من أفلامه السابقة، لكنه هذه المرة يلعب دورا رئيسيا وهي شخصية أوبنهايمر. 

تضم قائمة أبطال فيلم Oppenheimer كل من مات ديمون، إيميلي بلانت، رامي مالك، وروبرت داوني جونيور، فلورنس بوغ وغيرهم.

ونشرت شركة يونيفرسال أول صورة للممثل الشهير كيليان مورفي بشخصية أوبنهايمر الذي يتحمس الجميع لمشاهدتها على الشاشة بلمسات المخرج الشهير كريستوفر نولان. 

 

وستلعب إيميلي بلانت في فيلم Oppenheimer دور زوجة روبرت أوبنهايمر الفيزيائي الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية ضمن مشروع مانهاتن الذي أطلقته الدول العظمي لإنتاج الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية. 

بعد نجاح فيلمهما المعروض حاليا في السينمات Jungle Cruise تستعد الممثلة البريطانية إيميلي بلانت للتعاون مرة أخرى مع نجم هوليوود دواين جونسون في فيلم جديد، تدور أحداثه حول النسخة النسائية من شيرلوك هولمز التي تصبح أول محققة في وكالة متخصصة وتكسر هيمنة الرجال على هذه الوظيفة وغيرت طريقة عمل المباحث إلى الأبد. 

 

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