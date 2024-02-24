عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسماعيلية

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمحافظة الإسماعيلية عن فوز  المهندس محمد كامل بـ٤٥٣ صوتًا «شعب صغيرة»، المهندس محمد بيومي ٤٣٧ صوتًا، المهندس شريف نافع ٤٢٤ صوت « كهرباء»، وفي شعبة مدني، كلا من المهندس محمد عبد الرحمن ٥١٢ صوتًا، المهندس محمد حربي ٣٩٤ صوت، المهندس شريف سمير ٣٩١ صوت.

تمدد حراري.. ننشر تقرير اللجنة الهندسية لفحص كوبري كارفور الإسماعيلية

كما فاز بالتزكية المهندس تامر نبيل « ميكانيكا».

وفتحت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، أبوابها أمام الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في محافظة الإسماعيلية ، وذلك في تمام الساعة 10 صباح أمس الجمعة.


وأوضحت قائمة المرشحين، تقدم 16 مرشح علي 7 مقاعد بانتخابات مهندسين الإسماعيلية، وهم 8 مدني و5 كهرباء، 1 ميكانيكا، 2 شعب صغيرة.

 

ونشر موقع «صدي البلد »، قوائم المرشحين لانتخابات المهندسين بالإسماعيلية ، وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وحصل «صدي البلد » علي قوائم المرشحين، حيث يتنافس كلا من المهندس محمد عبد الله، المهندس شريف مجدي عبد المجيد، المهندس علي حسن، المهندس هيثم سيد غريب، المهندسة أمنية محمد رضوان، علي مقعد شعبة كهرباء، وترشح المهندس تامر نبيل علي مقعد شعبة ميكانيكا، وعلي مقاعد شعبة مدني، ترشح كلا من المهندس وليد احمد فؤاد، المهندس شريف سمير محمد، المهندس محمد حربي، المهندس محمد عبد الرحمن، المهندس عادل موريس، المهندس احمد محمد اسماعيل، المهندس محمد عبد المنعم، المهندس احمد السيد، وعلي شعب غزل ونسيج وتعدين وبترول، تقدم بأوراق ترشحه  المهندس محمد كامل محمد خليفة، المهندسة سارة عصمت طارق.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ، قوائم المرشحين للانتخابات، والتي تضمنت 1008 مرشحين، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.


وحددت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، 25 مقرا للتصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، كما دعت اللجنة كل المهندسين بالمحافظات للمشاركة بحضور الانتخابات امس الجمعة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

IMG-20240224-WA0002
IMG-20240224-WA0002
IMG-20240224-WA0003
IMG-20240224-WA0003
IMG-20240224-WA0004
IMG-20240224-WA0004
IMG-20240224-WA0001
IMG-20240224-WA0001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

ترشيحاتنا

ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب

وزير التربية والتعليم يصل المنوفية لتفقد وافتتاح عدداً من المدارس

ستروين C5 ايركروس 2024 "أعلى فئة" بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

هل تقبل محكمة القضاء الإداري اليوم استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات؟

ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد

صفقة تبادلية.. إبراهيم سعيد: الأهلي يعرض هذا اللاعب مقابل ضم نجم بيراميدز والأولمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس خيالا.. اختراع جديد للسفر عبر الزمن بهذه الطريقة

زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

القوس المنغولي.. علماء يكتشفون لغز سور ترابي وخندق و34 هيكل غامض

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ