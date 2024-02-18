تمدد حراري.. ننشر تقرير اللجنة الهندسية لفحص كوبري كارفور بالإسماعيلية

كشف تقرير اللجنة الهندسية المنوط بها فحص كوبري كارفور بمحافظة الإسماعيلية بعد تداول شائعة سقوطه، تعرضه للتمدد الحراري.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تمدد حرارى طبيعى بكوبري كارفور والمعمول حسابه إنشائياً ولا يمثل خطورة، وجارى الفحص الدقيق بواسطة المختصين.

وأعلن اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم منطقة القناة، تشكيل لجنة هندسية لفحص كوبري كارفور بعد تداول شائعة سقوطه علي مواقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك»، بتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فورية لمعاينة الكوبرى برئاسة رئيس المدينة ورئيس الحى ومديرية الطرق ومكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية للطوارئ.

كان المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالاسماعيلية، قد أكد تعرض الفاصل الحديدي لكوبري كارفور بحي اول للتآكل، لا يمس السلامة الانشائية واصفه بالحادث العارض، مؤكدا علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حياله علي مدار اليوم، وانه لا يؤثر علي سلامة العبور.



وتداول مستخدمو فيس بوك، فجر الأحد، منشورا كاذبا عن كوبري منطقة كارفور بمحافظة الاسماعيلية، تحت عنوان « كوبري كارفور وقع»، وهو ما أثار الفزع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

من جانبها أكدت المصادر الرسمية في تصريحات خاصة للموقع، أنه لا صحة لهذه الشائعة، موضحة حقيقة الأمر وهو تعرض الفاصل الحديدي للكوبري

للتمدد والتأكل، نافية تأثر حركة العبور بالحادث العارض، لافتة الي التحرك السريع من مديرية الطرق والكباري بالمحافظة لاتخاذ إجراءات الحماية والمعالجة العاجلة.

أشارت المصادر إلي ان الكوبري تم إنشاؤه قبل ٥ سنوات، وفقا للمعايير القياسية.

وكشفت مصادر رسمية بمديرية الطرق والكبارى، أن تآكل فواصل التمدد يرجع إلى الحمولات الزائدة للشاحنات وسيارت النقل مما يجعل هذه الفواصل عرضه للتآكل السريع ويقلل من عمرها الافتزاضى.

وأكدت المصادر بدء أعمال إصلاح وصيانة فواصل التمدد المعدنى المتآكل بكوبرى الوراق.