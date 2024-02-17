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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجتماعات مكثفة للجنة المتطوعين بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقدت لجنة المتطوعين في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية- الذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وبرئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا- اجتماعات مكثفة، مساء اليوم، في مكتبة مصر العامة.

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ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يوم 28 فبراير 2024، وتستمر حتى 5 مارس 2024.

جاء ذلك بحضور حنان الضبع، إنجي هيبة منسق إعلامي، سها سليم مسئول لجنة المتطوعين،
أماني صيام منسق إعلامي.

وكان الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أعلن بدء  تلقي طلبات الانضمام للجنة المتطوعين بالمهرجان.

وأشار «زكريا» في تصريحات صحفية إلي الشروط الواجب توافرها في المتطوع، وهي "التفرغ التام للنشاط التطوعي بالمهرجان خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس (فترة انعقاد فعاليات المهرجان)، وألا يقل السن عن 18 سنة، وأن يكون المتقدم خريجا جامعيا أو على الأقل طالبا بإحدى الجامعات.

كما تضمنت الشروط ضرورة  إجادة لغة أجنبية "اللغة الإنجليزية أو غيرها"، بالإضافة إلي أن يكون المتطوع  حسن المظهر و السمعة و السلوك،  القدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق،  الالتزام و التعاون خلال فترة التدريب و الاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان، الأولوية لأبناء الإسماعيلية،  اجتياز المقابلة الشخصية.

يذكر ان مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.

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