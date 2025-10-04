لوحات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة GIGABYTE عن إطلاق لوحتها الأم الجديدة بمقبس AMD Socket AM5، التي تقدم أداءً استثنائيًا وتصميمًا حراريًا ذكيًا مع ابتكارات موجهة لعشاق التقنية واللاعبين والمحترفين.

ويوفر وضع X3D Turbo Mode 2.0 زيادة أداء تصل إلى 25% باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة.

كما تدفع تقنية D5 Bionic Corsa سرعات ذاكرة DDR5 إلى 9000MT/s مع تحسينات مبتكرة لضمان الاستقرار.

تعزز تقنية PCB Back Drilling أداء النظام من خلال تحسين سلامة الإشارات والحد من التداخل الكهرومغناطيسي، بينما يقدم تصميم VRM المتطور Digital Twin 18+2+2 Phases طاقة مستقرة لمعالجات AMD Ryzen™. يضمن نظام الإدارة الحرارية أداءً مثاليًا بفضل VRM Thermal Armor Advanced، وتقنية M.2 EZ-Flex التي توفر تبريدًا عالي الكفاءة لأقراص SSD.

تتضمن اللوحة ميزات مثل DriverBIOS لتوفير اتصال Wi-Fi مسبق التثبيت، وPCIe EZ-Latch Plus Duo لتسهيل التجميع، وRear EZ-Button لتسهيل التحكم أثناء الصيانة. توفر اللوحة واجهات I/O شاملة تشمل USB4 Type-C، و10GbE LAN، وتقنية Wi-Fi 7. كما تدعم الشحن السريع عبر USB Quick Charge بقدرة 65 واط.

تمثل اللوحة الجديدة قفزة في الأداء والابتكار لتلبية احتياجات المستخدمين الطموحين، حسب ما أعلنت شركة GIGABYTE.