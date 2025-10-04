لوحات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .. اعرف التفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
حدث تاريخي في بريطانيا.. تعيين أول امرأة رئيسة لأساقفة كانتربري
أعلنت شركة GIGABYTE عن إطلاق لوحتها الأم الجديدة بمقبس AMD Socket AM5، التي تقدم أداءً استثنائيًا وتصميمًا حراريًا ذكيًا مع ابتكارات موجهة لعشاق التقنية واللاعبين والمحترفين.

ويوفر وضع X3D Turbo Mode 2.0 زيادة أداء تصل إلى 25% باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي مدمجة.

كما تدفع تقنية D5 Bionic Corsa سرعات ذاكرة DDR5 إلى 9000MT/s مع تحسينات مبتكرة لضمان الاستقرار.  

تعزز تقنية PCB Back Drilling أداء النظام من خلال تحسين سلامة الإشارات والحد من التداخل الكهرومغناطيسي، بينما يقدم تصميم VRM المتطور Digital Twin 18+2+2 Phases طاقة مستقرة لمعالجات AMD Ryzen™. يضمن نظام الإدارة الحرارية أداءً مثاليًا بفضل VRM Thermal Armor Advanced، وتقنية M.2 EZ-Flex التي توفر تبريدًا عالي الكفاءة لأقراص SSD.  

تتضمن اللوحة ميزات مثل DriverBIOS لتوفير اتصال Wi-Fi مسبق التثبيت، وPCIe EZ-Latch Plus Duo لتسهيل التجميع، وRear EZ-Button لتسهيل التحكم أثناء الصيانة. توفر اللوحة واجهات I/O شاملة تشمل USB4 Type-C، و10GbE LAN، وتقنية Wi-Fi 7. كما تدعم الشحن السريع عبر USB Quick Charge بقدرة 65 واط.  

تمثل اللوحة الجديدة قفزة في الأداء والابتكار لتلبية احتياجات المستخدمين الطموحين، حسب ما أعلنت شركة GIGABYTE.

