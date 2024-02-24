تقام اليوم العديد من المباريات والمنافسات الهامة بالدوريات المختلفة، حيث يلتقي بيراميدز بمازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا، وعلي المستوي الأوربي تقام مباريات هامة لكل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا:

مازيمبي vs بيراميدز - الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 8. جوانينج جالاكسي vs الوداد - الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6. نواذيبو vs صن داونز - الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 8. يانج أفريكانز vs شباب بلوزداد - الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 6. النجم الساحلي vs الترجي - الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا vs نوتينجهام فورست - الساعة 5:00 مساءً. برايتون vs إيفرتون - الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2. كريستال بالاس vs بيرنلي - الساعة 5:00 مساءً. مانشستر يونايتد vs فولهام - الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1. بورنموث vs مانشستر سيتي - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1. أرسنال vs نيوكاسل يونايتد - الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإسباني:

غرناطة vs فالنسيا - الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3. برشلونة vs خيتافي - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. ديبورتيفو ألافيس vs ريال مايوركا - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3. ألميريا vs أتلتيكو مدريد - الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الإيطالي:

ساسولو vs إمبولي - الساعة 4:00 عصرًا على قناة AD SPORTS Premium 1. ساليرنيتانا vs مونزا - الساعة 7:00 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1. جنوى vs أودينيزي - الساعة 9:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني:

يونيون برلين vs هايدنهايم - الساعة 4:30 عصرًا. بوروسيا مونشنجلادباخ vs بوخوم - الساعة 4:30 عصرًا. فيردر بريمن vs دارمشتات 98 - الساعة 4:30 عصرًا. شتوتجارت vs كولن - الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5. بايرن ميونخ vs لايبزيج - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

الدوري الفرنسي:

لوريان vs نانت «مصطفى محمد» - الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4. ستراسبورج vs ستاد بريست - الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

الدوري السعودي: