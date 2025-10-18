عائلة الصفطاوي تتهم حماس بقتل أحد أبنائها

اتهمت عائلة الصفطاوي في غزة حركة حماس بقتل ابنها هشام والهجوم ِ على منزله في النصيرات شمالي القطاع، بحسب “العربية”.

وطالبت عائلة الصفطاوي في بيان لها بالقصاص من حماس ومحاكمةِ قتلة ابنها هشام علانية, مشيرة إلى أن حماس استباحت الدم الفلسطيني.

وقالت العائلة إن القتيل هشام قضى سنوات طويلة من عمره في سجون إسرائيل, مؤكدة أنها ستلاحق حماس قانونيا وعشائريا.

عبرت العائلة عن استنكارها الشديد لهذه الأحداث، مُشيرة إلى أن ما حدث يعكس تعدياً على الدم الفلسطيني واعتداءً على أمن العائلات المدنية.

وأكدت وسائل الإعلام أن العائلة اعتبرت أن هذه الأعمال تعكس "استباحة الدم الفلسطيني من قبل حماس، مما يُبرز التوترات الداخلية في غزة.

