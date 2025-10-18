قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
أخبار العالم

عائلة الصفطاوي تتهم حماس بقتل أحد أبنائها

هاجر رزق

اتهمت عائلة الصفطاوي في غزة حركة حماس بقتل ابنها هشام والهجوم ِ على منزله في النصيرات شمالي القطاع، بحسب “العربية”.

وطالبت عائلة الصفطاوي في بيان لها بالقصاص من حماس ومحاكمةِ قتلة ابنها هشام علانية, مشيرة إلى أن حماس استباحت الدم الفلسطيني.

وقالت العائلة إن القتيل هشام قضى سنوات طويلة من عمره في سجون إسرائيل, مؤكدة أنها ستلاحق حماس قانونيا وعشائريا.

عبرت العائلة عن استنكارها الشديد لهذه الأحداث، مُشيرة إلى أن ما حدث يعكس تعدياً على الدم الفلسطيني واعتداءً على أمن العائلات المدنية.

وأكدت وسائل الإعلام أن العائلة اعتبرت أن هذه الأعمال تعكس "استباحة الدم الفلسطيني من قبل حماس، مما يُبرز التوترات الداخلية في غزة.
 

