هدفان في دقيقتين.. ثنائية زمالكوية في شباك ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية

أحرز خوان بيزايرا الهدف الثاني في شباك ديكيداها الصومالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعدهجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد الكرة وتجد متابعة من عمرو ناصر بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

ونجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.