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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على طريق بالوادى الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بينهم طفلان من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الداخلة منفلوط بالوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى.

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ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الداخلة – منفلوط" أسفر عن مصرع عثمان خميس عثمان، 33 سنة، فيما أصيب كل من محمد جمال خضر ، 35 سنة، ونجله جمال 8 سنوات ونجلته جنا 4 سنوات، وعائشة سمير أمين، 30 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وإحالة أحد المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى وإيداع جثة المتوفى فى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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