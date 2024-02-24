أزمة في الأهلي بسبب إصابة ياسر إبراهيم

صدم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، المدير الفني للفريق مارسيل كولر بعد إصابة ياسر ابراهيم خلال مباراة ميدياما الغاني.

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على ميدياما بهدفٍ نظيف سجله حسين الشحات، في مباراة أقيمت أمس الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ولكن في الدقائق الأخيرة من المباراة، تعرض ياسر إبراهيم لإصابة في العضلة الخلفية.

وأبلغ الجهاز الطبي في الأهلي بقيادة أحمد جاب الله، الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بصعوبة لحاق ياسر إبراهيم بمباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، نظرًا لإصابته في العضلة الخلفية.

وأشار الطبيب الخاص بالنادي الأهلي إلى أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوعين، مما يجعل من الصعب عليه المشاركة في المباراة المقبلة أمام الزمالك في الثامن من مارس في السعودية، بالإضافة إلى غيابه عن مباراتي بلدية المحلة ويانج أفريكانز.

بعد هذه الإصابة، يواجه الجهاز الفني للأهلي أزمة في الخط الدفاعي، حيث يعتمد فقط على رامي ربيعة كبديل لياسر إبراهيم، بينما يتوجب على كولر الاعتماد على الناشئين أو استخدام لاعبين آخرين في نفس المركز لحل الأزمة الدفاعية التي نتجت عن إصابة ياسر إبراهيم.