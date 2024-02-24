مع تسلل مسيرة من لبنان.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في الجليل الأعلى بشمال اسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية مع تسلل طائرة بدون طيار.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم تفعيل الإنذارات في المستوطنات التي تم إخلاؤها إلى حد كبير في ديشون، دالتون، إفتاش، مالكيا، ألما، الريحانية وراموت نفتالي وغيرها.

وتأتي هذه الصفارات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عددًا من مواقع حزب الله خلال الليل.

ونفذ حزب الله عدة هجمات على شمال إسرائيل باستخدام طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات.

وأعلن حزب الله اللبناني،‏ صباح اليوم السبت، ‎عن نجاحه في استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكوبرا قرب الحدود اللبنانية بصاروخي بركان وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

يأتي ذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة وفق ما ذكر بيان الحزب.