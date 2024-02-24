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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان الفائزين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بأسوان

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بأسوان

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الفرعية بنقابة المهندسين في أسوان، أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي، بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، في هندسة الكهرباء المهندس محمد جمعة عبدالشكور 541 صوتًا، ونجاة علي 466 صوتا، وفي قسم مدنى فاز 3 أعضاء هم أحمد عظيمة 492 صوتا، ومصطفى كامل 413 صوتا، ومينا قيصر 351 صوتا، وفي قسم عمارة تم تجديد الثقة للمهندسة فاطمة عبدالله وحصلت على 359 صوتًا، فيما حصل المهند سعد الضوي على 416 صوتًا.

وهنأ المهندس محمد عباس، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، الفائزين الذين حصلوا على أعلى الأصوات خلال انتخابات التجديد النصفى، متمنيا حظ أوفر للمرشحين الذين يحالفهم الحظ.

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انتخابات

وقال عباس إن الفائزين بانتخابات أعضاء النقابة جميعهم لديهم أفكار مميزة، والجميع هدفه الارتقاء بالنقابة، خاصة أنه عمل خدمى، موضحًا أن النتيجة المعلنة هي نتيجة أولية ولم تصدر بشكل رسمى حتى الآن.

من جانبه أوضح محمد محمود عرابي، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسوان، أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بأسوان كانت عرسًا ديمقراطيا، وجميع المرشحين على كفاءة عالية فى العمل النقابى والخدمة، وإن المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات عليهم الحمل الأكبر ليثبتوا كفائتهم بالثقة التى أعطاها لهم أعضاء نقابة المهندسين. 

وشهدت مقار اللجان الانتخابية التابعة لنقابة المهندسين الفرعية فى أسوان، مساء أمس الجمعة، توافدا كبير من قبل العديد من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم خلال انتخابات التجديد النصفى.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية لأعضاء نقابة المهندسين على مستوى محافظة أسوان 3 لجان، وهي نادى المهندسين على كورنيش النيل بأسوان، ونادى المهندسين بمركز كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو.

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