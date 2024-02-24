أمين تنظيم الجيل: صفقة رأس الحكمة بداية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

أعرب الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي عن سعادته بتوقيع مصر للصفقة الاستثمارية البالغ قيمتها ٣٥ مليار دولار فورا و١٥٠ مليار دولار على المدي المتوسط.

وأضاف قاسم أنه في اقل من ستة ساعات هوت السوق السوداء بسعر الدولار بنسبة ١٠٪ ، متوقعا ان تشهد السوق السوداء مزيدا من الانخفاض وأن تقل الفجوة لأقل نسبة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء حتى يصل للاستقرار قبل حلول شهر رمضان المعظم ،الامر الذي سيؤثر تأثيرا كبيرا على انخفاض الأسعار وتكلفة المعيشة على المصريين.

واستكمل أمين تنظيم الجيل ، أن تلك الصفقة ستنعكس على فلسفة الدولة التشريعية والتنفيذية في التعامل مع ملف تصدير العقار باعتباره أحد مفاتيح الدولة في تجاوز الأزمة الاقتصادية وتوفير النقد الأجنبي.

وشدد أحمد محسن قاسم على مطالبته للحكومة بإصدار قانون التطوير العقاري فورا والذي ظل حبيس الادراج لسنوات وطالما طالب بإصداره حزب الجيل الديمقراطي في بيانات متعددة له، وذلك للبناء على صفقة اليوم وتحقيق مكاسب أخرى في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات التطوير العقاري.