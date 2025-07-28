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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كنيسة السيدة العذراء بشبرا تنظم فعاليات المؤتمر السنوي الصيفي لخدمة التربية الدينية

أبناء الكنيسة الكاثوليكية
أبناء الكنيسة الكاثوليكية
ميرنا رزق

برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، نظمت كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء بشبرا، فعاليات المؤتمر السنوي الصيفي لخدمة التربية الدينية، لجميع المراحل السنية، من مرحلة حضانة، وحتى المرحلة الثانوية.

وفي هذا السياق، تم تنظيم فعاليات مؤتمر المراحل: حضانة، الابتدائية (الفئتين الصغيرة، والكبيرة)، والإعدادية، تحت عنوان "Ark Mode"، في الفترة من الرابع والعشرين، وحتى السابع والعشرين من يوليو الجاري، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأخت رانيا مجدي، أمينة الخدمة، والأخت ماريان مجدي، والأخت برناديت عماد، والأخ ماجد رأفت، والأخ مينا مدحت، أمناء المراحل المذكورة.

دار لقاءات المؤتمر حول "السبي في العهد القديم"، من خلال تقديم نبذة تعريفية عنه، كما تم الحديث عن الأرض، والهيكل، والنسل، بجانب الإشارة إلى الرجاء في السبي.

تضمن المؤتمر أيضًا الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، والفقرات الروحية، وورش العمل المختلفة، لخدمة الهدف العام للمحاضرات التكوينية، ومجموعات العمل، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية، وحفلة السمر.

كذلك، أقيمت فعاليات مؤتمر المرحلة الثانوية تحت شعار "The Lost Land"، في الفترة من الرابع والعشرين، وحتى السابع والعشرين من يوليو الجاري، ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، والأخت رانيا مجدي، والأخ ماريو عوني، أمين المرحلة.

دار لقاءات المؤتمر حول "السبي في العهد القديم"، من خلال تقديم نبذة تعريفية عنه، كما تم الحديث عن الأرض، والهيكل، والنسل، بجانب الإشارة إلى الرجاء في السبي.

تضمن المؤتمر أيضًا الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، والفقرات الروحية، وورش العمل المختلفة، لخدمة الهدف العام للمحاضرات التكوينية، ومجموعات العمل، بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية، وحفلة السمر، كما تمت زيارة مكتبة الإسكندرية.

الأنبا إبراهيم إسحق الكنيسة العهد القديم

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