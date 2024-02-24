وزير التعليم يقرر استمرار تفعيل اليوم الرياضي بجميع المدارس كل أسبوع

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استمرار تفعيل اليوم الرياضي داخل جميع المدارس .

وألزم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بضرورة تنفيذ توجيهات الوزارة بعمل يوم كامل رياضي وثقافي وفني من كل أسبوع لكل صف دراسي، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن بناء الإنسان يتمثل في تعلم الطالب تعليمًا حقيقيًا وتنمية جميع جوانب شخصيته المعرفية والمهارية والوجدانية وهذا هو الدور المنوط بالمدرسة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض الآليات التنظيمية، والإجراءات المتبعة في إطار الحرص على تطبيق السياسات التعليمية بشكل فعال وتعزيز العملية التعليمية وضمان حسن سير العام الدراسي.

وفي مستهل اللقاء، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر للمحافظ والقيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة فى ضبط وتطوير العملية التعليمية في المحافظة، والذي يسهم في توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم في المحافظة.

ومن جانبه، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالدكتور الوزير، مثمنا زيارته للمحافظة وجهوده المستمرة فى تطوير ومتابعة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمدارس، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدارس، وزيادة عدد المعلمين المتدربين بالمحافظة.