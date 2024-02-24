كلية التمريض بجامعة المنصورة تستقبل وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي

استقبلت جامعة المنصورة وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي ، برئاسة جورج ريشارد رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء الهيئة؛ في إطار زيارتهم الميدانية لجامعة المنصورة ؛ لتقدم كلية التمريض،لاعتمادها دوليًا من قبل الهيئة الألمانية.



بحضورالدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسلات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أمينة النمر عميد الكلية ووكلاء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد ومنسق وحدة الوافدين بالكلية بالكلية

و رحب الدكتور محمد عطية البيومى بوفد الهيئة في مستهل زيارتهم للجامعة، واستعرض تاريخ انشاء الجامعة وأنها جامعة عريقة، مؤكدًا على ريادة الجامعة ، وتميزها؛ في مختلف المجالات العلمية، والطبية، والبحثية وأنها أول جامعة حكومية معتمدة، وتعد قلعة الطب فى مصر ، فضلاً عن الشراكة الدولية مع مختلف الجامعات العالمية؛ لتطوير ما تقدمه من برامج تعليمية، ومواكبة أنشطة البحث العلمي بمختلف الكليات، مع التطورات الحديثة وأشار إلى سعي الجامعة، وحرصها على حصول كلياتها على الاعتماد الدولي؛ لتمكين خريجيها من المنافسة في سوق العمل الدولي خارج مصر، وزيادة فرص العمل لديهم، من خلال برامج تعليمية معتمدة.



كما استعرض تميز الجامعة وفوزها بالعديد من الجوائز على المستويين المحلى والدولى، كما استعرض تميز الأبحاث العلمية والنشر الدولى و تقدم الجامعة وتميزها فى التصنيفات الدولية وخاصة فى القطاع الطبى .



كما أكد على تميز الجامعة حيث تعد قبلة للطلاب الوافدين يدرس بها 12 الف طالب وافد يمثلون 54 جنسية من مختلف دول العالم .



وأوضح أن كليات القطاع الطبي بالجامعة؛ تقدم خدمات صحية تعد الأكبر والأحدث على مستوى مصر، وأن الجامعة تضم (10) مركزًا طبيًا و مُستشفى، وهو ما يمثل فرصة متميزة؛ لتدريب طلاب التمريض، وتحسين مهاراتهم؛ خلال عام الامتياز.



وأوضحت الأستاذ الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، أن كلية التمريض تقدمت لإعتماد برنامج بكالوريوس التمريض من الهيئة الألمانية، و تشمل الزيارة الميدانية، عدداً من الجولات التفقدية داخل الحرم الجامعي، والمستشفيات الجامعية، وكلية التمريض، وتفقد المدرجات، والمعامل، وقاعات التدريب بها، ولقاءات مع إدارة الكلية، والأساتذة، والطلاب، مشيرةً إلى دور الكلية في دعم العمل التمريضي؛ من خلال إعداد خريجين مؤهلين، ومدربين؛ للعمل داخل مصر، وخارجها.



ومن جانبه، أشاد الوفد الألماني بجامعة المنصورة العريقة، وتميزها بالتصنيفات الدولية المختلفة،

وعقب اللقاء قام الوفد بجولة للمراكز والوحدات الخدمية للطلاب تضمنت : جولة لمركز الاختبارات الالكترونية بكلية الحقوق، القرية الأولمبية لتفقد أماكن الأنشطة الرياضية، مركز التطوير المهنى، شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات .

كما قام الوفد بتفقد كلية التمريض .

و استعرضت الدكتورة أمينة النمر أبرز أنشطة كلية التمريض خلال الفترة الماضية، و قدمت خلالها: نشأة الكلية، وتأسيسها، وبعض المؤشرات العلمية، والأكاديمية للكلية، والبحث العلمي والنشر، والخدمات المجتمعية، إلى جانب المبادرات التنموية في ضوء الخطة الاستراتيجية للكلية.

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