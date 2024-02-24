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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير العدل يبحث مع سفيرة المملكة في البحرين سبل تعزيز التعاون القضائي

وزير العدل المصري
وزير العدل المصري يبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة سبل التعاون

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل بجمهورية مصر العربية، سعادة السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وخلال اللقاء؛ أشاد المستشار عمر مروان بأواصر علاقات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، مؤكدًا حرص مصر على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال القضائي، مثمنًا المواقف الأخوية والإيجابية لمملكة البحرين في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في جمهورية مصر العربية.

من جانبها؛ أكدت السفيرة زينل عمق ومتانة علاقات الشراكة الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي تستند إلى مبادئ الأخوة والترابط والتضامن الوثيق، وأهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، مشيرة إلى حرص مملكة البحرين على دعم التعاون القضائي مع جمهورية مصر العربية في ظل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز وتنمية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين بما يلبي الطموحات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأهمية الاستفادة من الخبرات في كلا البلدين وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات القضائية الموقعة بينهما، والتي تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الأحكام.

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