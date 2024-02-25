قت.لت صغيرا من أجل شراء المخدرات.. غدًا محاكمة سيدة دار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًأ الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة "د.م" وذلك لارتكابها جريمة قت.ل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتـ.ل صغير بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.

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أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات "محبوسة" بأنها فى محافظة القاهرة أوعز لها شيطانها كونها مدمنة وبسبب حاجتها فى شراء المخدرات خطفت طفلين من والدتهما فساومتهم على شراء مواد مخدرة "الهيروين المخدر"، ومع رفض أهلية المجنى عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهم وشرعت فى قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر.

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وكانت قد توصلت تحريات مباحث البساتين إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسى وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفتها ومع انتهاء التحقيقات أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية باتهامات تتعلق بالقتل العمد والشروع فى القتل مقترنة بجريمة الخطف.