عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين خلال احتجاجات ضد نتنياهو بتل أبيب وحيفا

مظاهرة ضد نتنياهو
مظاهرة ضد نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين إسرائليين خلال احتجاجات في تل أبيب وحيفا تطالب باستقالة حكومة نتنياهو.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مئات الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة للأسرى في تل أبيب ، كما تقام مظاهرة تطالب باستبدال نتنياهو تحت مسمى "الانتخابات الآن"  في شارع كابلان بالمدينة وأيضا مظاهرة مماثلة في حيفا.

وبحسب المشاركين في المظاهرة، فإن "الإجماع الوحيد هذه الأيام بين الأغلبية المطلقة من الإسرائيلين هو الرغبة والحاجة القويتان للتخلص من نتنياهو الذي يخوض رحلة البقاء الشخصية والعائلية، والتي باسمها يضحي بالأسرى والأمن والاقتصاد، ويطيل أمد الحرب التي تكلف حياة مئات الجنود، إضافة إلى 1500 إسرائيلي سبق أن قتلوا وسقطوا بسبب إخفاقات نتنياهو، الجاني والمسؤول".

من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية، إن المظاهرة التي تجري في شارع كابلان في تل أبيب بالقرب من مجمع كريات هي مظاهرة غير قانونية.

الشرطة الإسرائيلية متظاهرين احتجاجات في تل أبيب استقالة حكومة نتنياهو استبدال نتنياهو شارع كابلان في تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

ترشيحاتنا

112 ألف دولار فائدة يومية.. ما هي غرامة ترامب الضخمة المطالب بدفعها؟

أسرع طريقة لاستخراج فيش جنائي 2024

مسؤول سابق يعدد مزايا مشروع رأس الحكمة ودوره في تنمية الساحل

المجتمعات العمرانية: 23 مليون مواطن يعملون في المشروعات التنموية

بعد تصديق الرئيس السيسى.. تعرف على المستحقين للعلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية

500 مليار دولار.. أرقام مهمة عن مشروع رأس الحكمة (اعرفها)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مفاجآت من الشيف بوراك لأطفال المخيمات في تركيا.. صور

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

فيديو

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "محارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ