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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رضا حجازي: الأمية من أخطر المشكلات اعتراضا لمسيرة البناء والتنمية والتقدم.. قمر الثلج والجوع.. اكتمال بدر شهر شعبان بنسبة لمعان 100%

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

 الثلج والجوع .. اكتمال بدر شهر شعبان بنسبة لمعان 100%

تتزين سماء مصر الليلة بـ "القمر البارد" المكتمل، بدر شهر شعبان (قمر فبراير)، الذي عرف على نطاق واسع باسم «قمر الثلج»، حيث يصل إلى الأوج، أبعد نقطة عن الأرض في مدار القمر، يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وزير التعليم يقرر استمرار تفعيل اليوم الرياضي بجميع المدارس كل أسبوع

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استمرار تفعيل اليوم الرياضي داخل جميع المدارس .

وألزم  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بضرورة تنفيذ توجيهات الوزارة بعمل يوم كامل رياضي وثقافي وفني من كل أسبوع لكل صف دراسي، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة .

وزير التعليم: الأمية من أخطر المشكلات اعتراضا لمسيرة البناء والتنمية والتقدم

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان "أسفك"، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنوفية؛ لمناقشة مشروعات وخطط المركز المستقبلية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

انطلاق فعاليات يوم التوظيف السنوي بجامعة النيل

شهدت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، انطلاق فاعليات يوم التوظيف السنوي، الذي ينظمه مكتب تعزيز مهارات الطلاب والتوظيف بالجامعة، بهدف تسهيل التواصل بين طلاب و خريجي الجامعة مع سوق العمل وأدواته وشركاته.

وزير التعليم يقرر استمرار تفعيل اليوم الرياضي بجميع المدارس كل أسبوع

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على استمرار تفعيل اليوم الرياضي داخل جميع المدارس .

وألزم  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، بضرورة تنفيذ توجيهات الوزارة بعمل يوم كامل رياضي وثقافي وفني من كل أسبوع لكل صف دراسي، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة.

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