معركة معقدة| رئيس الأركان الإسرائيلي: تفاجأنا بقدرات «حماس» القتالية في خان يونس

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال تستعد لفترة طويلة للدفاع عن نفسها بطريقة عنيفة ومؤكداً أنهم يخوضون معركة معقدة للغاية ؛ وتفاجأوا بقدرات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في خان يونس.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، أن القتال هو الإجراء الأكثر فعالية لإطلاق سراح المحتجزين.

من جانبه، قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم ، إن حكومة الاحتلال تعمل على مخطط آخر بشأن صفقة أسرى محتملة، دون تغيير خططهم في مهاجمة رفح.

وأضاف “نتنياهو”، أنه سيجتمع، بداية الأسبوع مع مجلس الوزراء؛ للموافقة على الخطط العملياتية في رفح.

وأوضح "نتنياهو" أن هناك مزيجًا من الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة، سيؤديان إلى إطلاق الأسرى.

وأكد “نتنياهو”، أنه سيبحث نتائج مباحثات باريس حول الرهائن وخطط إطلاق عملية عسكرية في رفح.