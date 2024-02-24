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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول الأسبق: مبادرة حكومية جديدة لتحويل السيارات العاملة بالديزل إلى الغاز قريبا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه يتم التفكير الآن لتنويع مصادر الطاقة في مصر حتى لا نقع في فخ الاعتماد على مصدر واحد للطاقة بنسب مرتفعة في كل الاستخدامات، موضحًا أن الطاقة هي كل أنواع الطاقة بما فيها الكهرباء، ومصادرها عديدة من بينها الرياح والفحم والمياه الساخنة، واهتزاز الموج، ومن البترول والغاز والطاقة النووية والشمسية.

وأشار "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك عددا من المبادرات الجيدة التي عملت عليها الدولة المصرية من بينها تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلًا من البنزين، مشددًا على أنه من المنتظر أن يعلن وزير البترول عن مبادرة جديدة لتحويل السيارات التي تعمل بالديزل لتعمل بالغاز.

وتابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في مؤتمر مصر السابع للطاقة عن تحويل المنازل للعمل بالغاز، لافتا إلى أن هناك 17 مليون أسرة استفادت من هذا المشروع وهو جهد كبير تم بذله خلال الفترة الماضية، يهم أي إدارة هو التخفيف عن المواطن ويريد أن ينفذ شيئا يسعد به المواطن المصري.

الإعلامية كريمة عوض الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج حديث القاهرة وزير البترول الأسبق كريمة عوض

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