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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام يكشف عن فرص لحاق ياسر إبراهيم بمواجهة الزمالك

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يغيب عن مواجهتي بلدية المحلة، بالدوري العام ويانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ياسر إبراهيم اشتكى من شد في العضلة الخلفية وحصل على راحة بقرار من الجهاز الطبي، حيث خضع لأشعة التي أثبتت عدم تعرضه لتمزق وهي عبارة عن شد فقط".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب سوف يغيب عن الملاعب ما يقرب من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، وبالتالي سيكون هناك صعوبة شديدة في اللحاق بمباراة الزمالك، في نهائي كأس مصر بالسعودية يوم 8 مارس المقبل".

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