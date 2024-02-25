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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من استخدم إناء بلاستيك في الميكروويف

الميكروويف
الميكروويف

يُنصح بعدم استخدام أواني بلاستيكية في الميكروويف إلا إذا كانت مصممة خصيصًا لهذا الغرض ومُحدد على غلافها أنها آمنة للاستخدام في الميكروويف، لأن بعض أنواع البلاستيك يتفاعل مع الحرارة العالية والموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في الميكروويف، مما يؤدي إلى تحرر مواد ضارة قد تنتقل إلى الطعام أو المشروب، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

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تحذير من استخدم إناء بلاستيك في الميكروويف

تحتوي العديد من المواد البلاستيكية على مركبات تعطل الهرمونات مثل مادة BPA، والتي يمكن أن تلوث طعامك عند تسخينها.

"لا تستخدم أبدًا وعاءًا بلاستيكيًا في الميكروويف، استخدم الزجاج بدلا من ذلك.

يُعرف BPA أيضًا باسم ثنائي الفينول A وهو مادة كيميائية مهمة تؤدي إلى اختلال الغدد الصماء.

هناك حاليًا قلق متزايد بشأن الآثار الصحية المحتملة لـ BPA على الدماغ وغدة البروستاتا لدى الأجنة والرضع والأطفال.إذا كنت ترغب في استخدام وعاء لتسخين الطعام في الميكروويف، فمن الأفضل استخدام أواني زجاجية أو سيراميكية أو مُصنوعة من الاستانلس ستيل المُقاوم للصدأ، تأكد من أن الوعاء آمن للاستخدام في الميكروويف وأنه لا يحتوي على أجزاء معدنية مطلية بالمينا أو غير مناسبة للاستخدام في الميكروويف.

عند استخدام أي وعاء في الميكروويف، ينبغي أيضًا اتباع بعض الإرشادات العامة مثل تغطية الطعام بغطاء مُناسب للميكروويف للحفاظ على الرطوبة وتسهيل عملية التسخين، وتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على الطعام عند التسخين.

التأكد من استخدام أواني آمنة ومناسبة في الميكروويف يساهم في تجنب أي تفاعلات ضارة أو مشاكل صحية قد تحدث نتيجة للاستخدام غير السليم.

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