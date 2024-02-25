ضيق التنفس والشعور بالتعب.. أبرز 10 علامات تدل على نقص فيتامين ب

نقص الفيتامينات قد يتسبب في بعض الأعراض المتعلقة بالتعب وضيق التنفس. إليك عشر علامات قد تشير إلى نقص فيتامين ب، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

10علامات تدل على نقص فيتامين ب

التعب المستمر: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد بشكل غير طبيعي.

ضيق التنفس: صعوبة التنفس أو الشعور بعدم القدرة على أخذ نفس عميق.

فقدان الشهية: انخفاض الرغبة في تناول الطعام وفقدان الشهية.

ضعف العضلات: ضعف العضلات العام وصعوبة التحرك.

تشنجات العضلات: حدوث تشنجات عضلية متكررة وغير مريحة.

ضعف الجهاز المناعي: ضعف الجهاز المناعي وزيادة الاحتمالات للإصابة بالعدوى.

زيادة التهاب اللثة والتقرحات الفموية: زيادة التهاب اللثة والتقرحات الفموية المزمنة.

الاكتئاب والقلق: تأثير النقص في الفيتامينات على الحالة المزاجية مثل الاكتئاب والقلق.

ضعف النمو وتأخر النمو: قد يؤثر النقص في الفيتامينات على النمو العام وتطور الجسم.

اضطرابات الجهاز العصبي: قد ترتبط بعض اضطرابات الجهاز العصبي مثل التنميل والخدر في الأطراف بنقص فيتامين ب.

إذا كنت تعتقد أن لديك نقص فيتامين ب أو أي نقص آخر في الفيتامينات، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد ووصف العلاج الملائم، سواء من خلال تناول مكملات غذائية أو تعديل النظام الغذائي.