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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض.. فوائد شرب القهوة السوداء

فوائد شرب القهوة
فوائد شرب القهوة السوداء

شرب القهوة السوداء له بعض الفوائد الصحية، ولكن يجب الاعتدال وعدم الإفراط في تناول الكافيين.. إليك بعض الفوائد المحتملة لشرب القهوة السوداء، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

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فوائد شرب القهوة السوداء  

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: هناك أبحاث تشير إلى أن شرب القهوة بشكل معتدل يمكن أن يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل أمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية، ويرجع ذلك جزئياً إلى المركبات النشطة الموجودة في القهوة مثل البوليفينولات والمضادات الأكسدة.

زيادة مستويات الطاقة والتركيز: يعتبر الكافيين الموجود في القهوة من المنشطات المعروفة، يمكن أن يساعد تناول كوب من القهوة السوداء في زيادة مستويات الطاقة واليقظة وتحسين التركيز والانتباه.

تحسين الأداء الرياضي: تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة قبل التمرين البدني يمكن أن يساعد في زيادة القدرة على التحمل وتحسين الأداء الرياضي.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان: هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن استهلاك القهوة يمكن أن يرتبط بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد وسرطان القولون وسرطان البروستاتا.

ومع ذلك، ينبغي أن نلاحظ أن تأثيرات شرب القهوة قد تختلف من شخص لآخر، وقد يتأثر الاستجابة الفردية بعوامل مثل الوراثة والصحة العامة والاعتيادات الشخصية، قد يكون لشرب القهوة آثار جانبية، مثل اضطرابات النوم والقلق وزيادة ضربات القلب، لذا ينبغي الاعتدال في استهلاكها ومراعاة الحد الأقصى الموصى به للكافيين المستهلك يوميًا.

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