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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يرفض منح فيتوريا الشرط الجزائي

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم يرفضون منح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الشرط الجزائي.

وأضاف هاني حتحوت أن مسؤولي الاتحاد المصري يرفضون منح البرتغالي روي فيتوريا، الشرط الجزائي في عقده خشية اتهامهم بإهدار المال العام.

وأكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد المصري أنهى كل الاتفاقات مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بشأن فسخ عقده وتم توقيع عقد بهذا الاتفاق".

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "فيتوريا تم الاتفاق بينه وبين وليد العطار المدير التنفيذي ومحمد الماشطة المستشار القانوني على فسخ العقد والشرط الجزائي وآلية سداده بالفترة المقبلة".

الاعلامى حتحوت إقالة فيتوريا مستحقات فيتوريا الشرط الجزائي

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