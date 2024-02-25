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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آليات مكافحة الفساد.. ضمن فعاليات البرنامج التدريبي بمعهد إعداد القادة

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

استقبل الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة اليوم الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية السابق، ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية والمعادل لمنصب رئيس جامعة.

 

 هذا وعقدت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمود السعيد، خلال محاضرة القضايا القومية ومكافحة الفساد "ادارة المخاطر والأزمات"،  أهمية إدارة المخاطر والتعامل مع الأزمات بفاعلية في المؤسسات البحثية، وقام بتعريف المؤسسات الدولية لكلمة الفساد وهى "استغلال السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة "، وتعريف البنك الدولي بأنه "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص"، موضحا أن منظومة مكافحة الفساد فى مصر شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، واعطى نبذة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وشرح  النجاحات والتحديات في الاستراتيجية الثانية.

 

كما ناقش نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، الرؤية والرسالة للإصدار الثالث للاستراتيجية، وتوضيح القيم الحاكمة والمبادئ الأساسية للإصدار الثالث للاستراتيجية، وتوضيح الأهداف الرئيسية والفرعية للإصدار الثالث للاستراتيجية.

 

وأوضح السعيد علاقة اختصاصات مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالحوكمة ومكافحة الفساد، وأوضح آليات مكافحة الفساد لتحقيق النزاهة والشفافية داخل المؤسسات، وكيفية تكوين فريق لإدارة الأزمات ومواجهتها.

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