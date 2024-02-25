محمد عبدالمنصف: موهبة الحضري غير كاملة وشناوي الأهلي مجتهد والاصابات تهدده

كشف محمد عبدالمنصف نجم نادي الزمالك السابق عن حقيقة تصريحاته بأن هناك حارس موهوب وآخر مصنوع، وضرب مثالا بذلك بعصام الحضري الذي حقق تاريخا كبيرا.



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : أحمد الشناوي موهبة كاملة ويملك مقومات كبيرة وهو موهوب ولكن هناك ما يؤخره.

وأضاف أكدت أن موهبة الحضري لم تكن كاملة وكان هناك أمور يمكن أن تتكامل لديه وأنه أكمل مسيرته لأنه يملك ثقة كبيرة ولم أقلل منه وأقول أنه ليس أسطورة.

وأوضح أن الموهبة الكاملة ليست موجودة في الوقت الحالي والجيل الحالي يحتاج للكثير من العمل من الأجهزة الفنية والأمور أصبحت أكثر صعوبة.

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حقق إنجازات كبيرة مع ناديه والمنتخب ويعرف ماذا يريد ولا يشبع من البطولات وهو مجتهد ومريح لأي مدرب حراس وتصريحاته عن عدم وصوله إلى سن الأربعين في الملاعب بسبب كثرة الإصابات وارتباطات الأهلي العديدة وتمنيت ألا تتسبب في تعطيله.

وشدد على أنه مع عصام الحضري كانا مختلفين لذلك استمرا في الملاعب لفترة طويلة.