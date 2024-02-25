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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة نجمة جيمس بوند.. معلومات لا تعرفها عن باميلا سالم

باميلا سالم
باميلا سالم

رحلت النجمة العالمية باميلا سالم، عن عمر يناهز 80 عاماً والتى اشتهرت بدور Moneypenny فى فيلم جيمس بوند Never Say Never Again.

باميلا سالم ممثلة سينمائية وتلفزيونية بريطانية من أصل أنجلو - هندي، ولدت في 22 يناير 1944 في بومباي بالهند.

تعلمت باميلا سالم في جامعة هايدلبردج في ألمانيا ثم في المدرسة المركزية للخطاب والدراما في لندن بإنجلترا.

باميلا سالم 

من أشهر أعمال باميلا سالم  Never Say Never Again (1983) وThe Great Train Robbery (1978) وGods and Monsters (1998).

لعبت باميلا سالم دور السكرتيرة Miss Moneypenny في الفيلم غير الرسمي 007، وبطولة إلى جانب شون كونري.

وظهرت باميلا سالم أيضًا أمام كونري في فيلم الجريمة عام 1978 The First Great Train Robbery.

تشمل أدوارها الأخرى حيث لعبت دور البروفيسور راشيل جنسن في مسلسل الخيال العلمي على قناة بي بي سي دكتور هو في الثمانينيات.

كان Never Say Never Again واحدًا من فيلمين من أفلام جيمس بوند لم يتم إنتاجهما بواسطة Eon Productions، المنتج المعتاد، وبالتالي لا يعتبر جزءًا من الامتياز الرسمي.

وأعلنت شركة Big Finish Productions عن رحيل باميلا سالم وقال ديفيد ريتشاردسون، منتج Doctor Who: "كانت باميلا سالم جميلة، وقد أحببناها جميعًا، كلما كان هناك تصوير للعمل، كانت تعانى كثيرا بسبب السفر ولكن لم تظهر هذا الامر، وتظهر في الاستوديو مسلحة بأحر الابتسامات، وأكبر العناق والهدايا في كثير من الأحيان.

"لقد كانت شخصًا لطيفًا للغاية، وكانت دائمًا مهتمة بالجميع بدءًا من النجوم المشاركين معها وحتى فريق الإنتاج والممثلين الضيوف والزوار".

وقالت الممثلة كارين جليدهيل، التي عملت جنبًا إلى جنب مع باميلا سالم في فيلم Counter-Measures: "كانت باميلا الممثلة الأكثر لطفًا وكرمًا وفي الثمانينيات من القرن الماضي في برنامج Remembrance Of The Daleks و(هو أول عمل تلفزيوني بالنسبة لي)، أخذتني تحت جناحها وقادتني خلال تجربة رائعة وأصبحنا أصدقاء، وكلما التقينا كنا دائمًا سعداء جدًا برؤية كل منا آخر.

وقالت أيضًا إنهما "يتشاركان حبًا متبادلًا للكلاب، فهي تعشق الكلاب الذين غالبًا ما تنقذهم وتعتني بهم".

وأضاف جليدهيل: "لقد كانت محبوبة للغاية ومحترمة للغاية وسوف نفتقدها كثيرًا".

باميلا سالم
باميلا سالم
باميلا سالم
باميلا سالم
باميلا سالم
باميلا سالم
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