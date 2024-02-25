خبير أسواق مال يكشف أسباب الهبوط الحاد للبورصة المصرية في تعاملات اليوم

كشف حسام عيد خبير أسواق المال عن أسباب الهبوط العنيف للبورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي حوالي 7% ليخسر نحو 1605 نقاط خلال أول نصف ساعة من تعاملات الأحد.

وأوضح حسام عيد أن تراجع سعر الدولار دفع المستثمرين العرب والأجانب للبيع الكثيف مع بداية تعاملات الأسبوع ما ساهم في هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بشكل حاد خلال أول 30 دقيقة من تداولات اليوم.

وسجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية مبيعات بنحو 11.7 مليون جنيه فيما باع المستثمرون العرب بقيمة 45.5 مليون جنيه خلال أول 30 دقيقة من تعاملات اليوم الأحد.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم الأحد انخفاضا كبيرا بنحو 15 جنيها دفعة واحدة ليسجل أقل من 50 جنيها بعد إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر بالتعاون مع دولة الامارات بقيمة 150 مليار دولار.