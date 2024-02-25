عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال يكشف أسباب الهبوط الحاد للبورصة المصرية في تعاملات اليوم

صدى البلد

كشف حسام عيد خبير أسواق المال عن أسباب الهبوط العنيف للبورصة المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي حوالي 7% ليخسر نحو 1605 نقاط خلال أول نصف ساعة من تعاملات الأحد.

txt

البورصة تهبط 7% ورأس المال يخسر 142 مليار جنيه في أول التعاملات 

txt

المصريون يستحوذون على 91% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

وأوضح حسام عيد أن تراجع سعر الدولار دفع المستثمرين العرب والأجانب للبيع الكثيف مع بداية تعاملات الأسبوع ما ساهم في هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بشكل حاد خلال أول 30 دقيقة من تداولات اليوم. 

وسجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية مبيعات بنحو 11.7 مليون جنيه فيما باع المستثمرون العرب بقيمة 45.5 مليون جنيه خلال أول 30 دقيقة من تعاملات اليوم الأحد.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم الأحد انخفاضا كبيرا بنحو 15 جنيها دفعة واحدة ليسجل أقل من 50 جنيها بعد إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر بالتعاون مع دولة الامارات بقيمة 150 مليار دولار.

البورصة اسواق المال مؤشر البورصة المستثمرين الأجانب خبير أسواق المال الهبوط العنيف للبورصة المصرية مؤشر البورصة الرئيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

نحن أمام كارثة.. بوريل: خطط نتنياهو بشأن مستقبل غزة تزرع الكراهية

فلسطين ترحب بإلغاء واشنطن لـ«مبدأ بومبيو» وتطالب بضغوط حقيقية على إسرائيل

قيادات أمن ومحافظة الجيزة في موقع غرق معدية منشأة القناطر

إيقاف التداول على أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة المصرية

بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت

عادة قنائية.. المشروبات والأغذية للزوار مجانا احتفاءً بمولد سيدي عبدالرحيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ