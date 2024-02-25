شعاره لا تستسلم أبدا.. 9 آلاف دولار مقابل حذاء | ما القصة؟

أثار حصد حذاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الكثير من الجدل وذلك لنجاحه اللافت وذلك منذ طرحه في الأسواق في 17من الشهر الجاري وذلك لينفذ خلال ساعات محققاً أرباحاً و جدلاً واسعاً وذلك على مواقع التواصل وذلك بعد نشر أشهر تاجر ساعات في العالم لصورة لاستحواذه عليه وذلك بسعر مبالغ فيه.

وقد يتوسط الحذاء الرياضي المذهب، حرف T وذلك دلالة على ترامب، ويعلوه أيضا العلم الأميركي بنجومه.

وقد دفع التاجر والذي يدعى رومان شارف 9 آلاف دولار وذلك مقابل زوج من الأحذية والتي تحمل شعار "لا تستسلم أبدا" من خلال مزاد أقيم الجمعة وذلك عبر تطبيق Whatnot.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر التاجر الثري صورة للحذاء بعد شرائه على حساباته في مواقع التواصل والتي يتابعها مئات الآلاف، للتفاخر باستحواذه على الحذاء.

على الجانب الآخر أثار المنشور غضب مئات الآلاف من متابعي شارف على السوشيال ميديا وذلك نتيجة لدعمه ترامب.

