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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان 2024

مواعيد جديدة لغلق
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية

تطبق وزارة التنمية المحلية خلال شهر رمضان 2024، مواعيد جديدة لغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات، لتتناسب مع الشهر الكريم.

وكما هو متبع خلال شهر رمضان المبارك، سيتم تغيير مواعيد غلق المحال الحالية طبقا للمتبع في الشهر الكريم وخلال إجازة عيد الفطر المبارك.

 

مواعيد غلق المحال في رمضان 2024

ومن المعروف أن المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية تطبق في الجمعة الأخير من شهر أبريل كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ولكن سيتم تقديم المواعيد خلال رمضان 2024.

وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان وخلال إجازة عيد الفطر المبارك، على الغلق الساعة 2 صباحا وتفتح في 5 صباحا.

فيما تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. 

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

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