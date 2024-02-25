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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختلاق قصص.. الأردن يكشف حقيقة وجود جسر لنقل البضائع إلى إسرائيل

علم الأردن
علم الأردن

كشف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، حقيقة وجود جسر بري أو بحري لنقل البضائع إلى إسرائيل عبر أراضي المملكة.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قال الخصاونة: "لن نقف صامتين إزاء ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن فلا يوجد أي جسر بري من البلاد على أرض الواقع ونظام النقل في الأردن لم يتغير منذ أكثر من 25 عاما".

وأضاف: "وصمةُ عار على من يشكك بالموقف الأردني الذي يتماهى فيه الموقفان الرَّسمي والشَّعبي، ودفعنا أثماناً بسبب استمساكنا بثوابتنا".

وتابع الخصاونة أن موقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لا يحتاج إلى توضيح أو دليل.

وأكد على مشاطرة الأردن مع أهل غزة والضفة مواد أساسية كالقمح والدواء، مشيرا إلى استمرار الأردن في دعم قطاع غزة.

رئيس الوزراء الأردني الأردن إسرائيل أرض الواقع

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