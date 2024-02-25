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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة تكنوقراط فلسطينية.. تصريحات متضاربة من فتح وحماس

علم فلسطين
علم فلسطين

تضاربت التصريحات بين حركتي فتح وحماس، بشأن ترجيحات تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت مصادر لشبكة “العربية”، أن الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد أشتية ستعلن استقالتها خلال أسبوع، ومن ثم سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تكنوقراط يرأسها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وحسب “العربية”، قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم فتح، اليوم الأحد، إن الحركة لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيرا إلى أنه لا قرار حتى الآن حول أعضائها.

وأضاف المتحدث في مقابلة مع "العربية" أن الحكومة المقبلة ستكون مهمتها إدارة شؤون الفلسطينيين وليست حكومة فصائلية، لافتا إلى أنه "لا حديث مع حماس حول انضمامها لمنظمة التحرير، والأولوية لوقف الحرب".

ولفت إلى أن أي حكومة لن تتمكن من القيام بمهامها مع إصرار إسرائيل على الحرب.

فيما أوضح مصدر مطلع مقرب من حركة حماس للعربية أن "الأولوية الآن هي لوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإغاثة الشعب".

وأشار" بعد ذلك يمكن الحديث عن حكومة توافق وطني، تتولى إعادة الإعمار، وإدارة شؤون الناس في المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات شاملة".

كما نفى المصدر أن تكون حماس قد بحثت مع فتح هذا الموضوع، لأنه لم تجر معها أي مباحثات رسمية حتى الآن.

فتح حماس حكومة فلسطينية محمد اشتية

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