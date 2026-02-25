عارفة عبد الرسول: شخصيتي في مسلسل كان ياما كان لها حضور إنساني مؤثر

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل كان يا مكان.



وقالت عارفة عبد الرسول لـ صدى البلد، إنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية مساعدة الدكتور الذي يقدم دوره ماجد الكدواني، مشيرة إلى أن الشخصية تتسم بالبساطة والطيبة، ولها حضور إنساني مؤثر ضمن السياق الدرامي للأحداث.

وأعربت عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع جميع فريق العمل، مؤكدة أن ردود فعل الجمهور على المسلسل أسعدتها كثيرًا، خاصة أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية القريبة من الناس.

مسلسل «كان يا مكان» يشارك في بطولته النجمة يسرا إلى جانب ماجد الكدواني، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، ويشارك في بطولته أيضًا ريتال عبد العزيز.