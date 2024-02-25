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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إسرائيلي: تنفيذ العملية العسكرية في رفح الفلسطينية مسألة وقت

الوزير الإسرائيلي
الوزير الإسرائيلي هيلي تروبر

كشف الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية هيلي تروبر، أن تنفيذ العملية العسكرية في منطقة رفح الفلسطينية يعتبر مسألة وقت.

وتناول الوزير هيلي تروبر خلال مؤتمر عقده في تل أبيب، مسألة العملية العسكرية في رفح، قائلًا إنه مسألة وقت.

وردا على سؤال حول أين وصلت المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، قال تروبر "لست متشائما، لكنني أكثر حذرا.. لذا يتم نشر كل بيان لدينا ودعونا نكون حذرين بالنسبة لهم على الأقل. 

وفيما يتعلق بالعملية في رفح الفلسطينية، قال تروبر: “أعتقد أنها ستكون هناك عملية في رفح، إنها مسألة وقت.. لدينا التزام بالوصول إلى رفح”.

وأضاف “أنا لست متشائما، فالجيش الإسرائيلي يعمل بشكل مذهل في شمال غزة، وفي الوسط، وفي خان يونس، والآن لدينا رفح ودير البلح وسنصل إلى هناك عاجلا أم آجلا”.

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