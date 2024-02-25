لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يدخل مساعدات مباشرة إلى شمال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بنقل مساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة من إسرائيل لأول مرة منذ بدء الحرب.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال أدخلت لأول مرة مساعدات إنسانية مباشرة من إسرائيل إلى القطاع.

على جانب آخر، وبشأن تطورات الهدنة في غزة، أفادت مصادر مصرية مطلعة، باستئناف مفاوضات التهدئة بالقطاع المحاصر من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة.

وأضافت أن مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.